الحركة الأسيرة: انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بحرية الأسرى

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم الأحد، أن انتفاضة السجون انطلقت، ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حرية الأسرى التامة.

ودعت الحركة الأسيرة في بيان صحفي، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الوقفات التضامنية غدًا الإثنين أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحثت طلبة الجامعات لتنظيم أكبر عملية حشد، والانطلاق في مسيرات إلى نقاط التماس في كافة المحافظات والجامعات الفلسطينية.

وأشادت برباط أهالي بيتا وكفر قدوم ومسافر يطا والشيخ جراح وبيت دجن والنبي صالح، ودعتهم لتخصيص فعاليات هذا الأسبوع دعمًا وإسنادًا لانتفاضة الأسرى.

كما دعت الحركة الأسيرة، الفصائل كافة لتجسيد الوحدة الوطنية التي يجسدها الأسرى في قلاع الحرية وفي ساحات المواجهة في الضفة والقدس وغزة.

وأعلنت، أن الأسرى سيغلقون الأقسام في السجون كافة يوم غد الإثنين، وخوض الإضراب في قلاع الأسر يوم الثلاثاء القادم، وذلك حتى تتراجع إدارة السجون عن عدوانها الغاشم على حقوقهم الأساسية، وتوقف إجراءاتها التنكيلية بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين