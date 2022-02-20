أبو كويك يدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية لصد هجمات المستوطنين

دعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إلى تصعيد المقاومة الشعبية في كافة المدن والبلدات الفلسطينية لصدّ هجمات المستوطنين خاصة في نابلس والقدس المحتلة.

وطالب أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الأحد، السلطة وأجهزتها الأمنية بالانصياع إلى الموقف الشعبي والوطني والانحياز إلى الخيار الشعبي المقاوم، والعمل على تشكيل قيادة وطنية للمقاومة الشعبية، وضرورة الإفراج عن كافّة المعتقلين السياسيين في سجونها.

وأشار إلى أن هجمات المستوطنين تتصاعد بحماية قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وضد الأرض والمقدسات والممتلكات والمنازل في كافة أراضينا المحتلة، خاصة في القدس ونابلس.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات تجري في ظل الصمت المطبق مما يسمى بالرباعية الدولية والمنظمات التي تدّعي تلبسها بالشرعية الدولية والقوانين الإنسانية، وفي ظل تعنّت الاحتلال ورفضه الانصياع للقوانين الدولية.

وقال أبو كويك: "يتصاعد هذا العدوان في ظل التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإصرار السلطة الفلسطينية على استمراريته رغم قرارات المجلس المركزي المتعاقبة".

وأضاف: "يستمر التنسيق الأمني رغم الإجماع الوطني الفصائلي والشعبي على رفضه ووقف كافة أشكال العلاقة مع المحتل الغاصب، كرد واجب على تنكُّره ورفضه لحقوقنا التاريخية والشرعية على أرضنا".

وتتواصل هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم بحقّ المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، عدا عن الاعتداءات بحقّ أهالي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين