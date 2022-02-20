"سرحان": انتخابات نقابة المهندسين تجربة مصغرة لحلم أكبر

غزة/ صفاء عاشور:

قال نقيب المهندسين السابق بغزة، ناجي سرحان، إن انتخابات نقابة المهندسين التي جرت أمس بغزة، "تجربة مصغرة لحلم أكبر لأبناء شعبنا في كل مكان والذين يستحقون أن يمارسوا حقهم في اختيار ممثليهم في انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني بكل ديمقراطية ونزاهة".

وأكد في تصريح لـ"فلسطين أون لاين": أن إجراء انتخابات نقابة المهندسين في غزة يمثل دعوة صريحة لتكرار تجربة الانتخابات على نطاق أوسع، لافتاً إلى أن النقابة أرادت من هذه التجربة أن تكون منارة لأبناء الشعب الفلسطيني وتعلم قبول الآخر والعمل من أجل مصلحة الوطن فقط.

وأضاف سرحان: "النقابة تفتخر بإجراء الانتخابات التي أسفرت عن انتخاب قائمة موحدة تضم كتلاً من حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة وجبهة النضال وفدا"، مشيراً إلى أن الانتخابات شهدت حضور 4 نقباء سابقين جميعهم يأملون أن تصبح هذه الانتخابات بداية لانتخابات أكبر.

وأوضح أن الانتخابات حملت رسالة للجميع بأنه يمكن الاتحاد وقبول الآخر على صعيد العمل النقابي ومثله السياسي والمجتمعي، وأن خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني هي الغاية والهدف من أي عملية انتخابية.

وكانت قد انطلقت العملية الانتخابية في فروع نقابة المهندسين الخمس المنتشرة بمحافظات قطاع غزة، صباح أمس السبت، وأُغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة الخامسة، وأسفرت عملية الانتخابات فوز قائمة "القدس".

وشهدت الانتخابات مشاركة قائمتين، هما قائمة "القدس" وتضمّ أعضاء من الفصائل والقوى الوطنية، والقائمة "الموحّدة"، بالإضافة لوجود مرشحين مستقلين ومن "التيار الإصلاحي لحركة فتح"، وسط مقاطعة رسميّة من حركة "فتح".