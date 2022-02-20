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"برلمانيون لأجل القدس" تثمن قرارات "البرلماني العربي" الداعمة لفلسطين

20 فبراير 2022 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ثمّنت رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، قرارات الاتحاد البرلماني العربي، الرافضة لمخططات الاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الرابطة، في ختام أعمال مؤتمره الـ32 المنعقد في القاهرة، أن هذه هي المواقف الحقيقية والمطلوبة من البرلمانات العربية والبرلمانات الحرة حول العالم.

عبّرت الرابطة عن ثقتها بأن تساهم قرارات الاتحاد البرلماني في دفع باقي البرلمانات العربية والأوروبية والعالمية، إلى إدانة اعتداءات الاحتلال والتحرك لإيقاف عمليات التهجير القسري في القدس المحتلة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، مؤسسة أُنشئت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، واتخذت من مدينة إسطنبول مقراً لها، وتتكون حتى الآن من عضوية نحو 1500 برلماني، من كل أنحاء العالم، وتضم هيئتها التنفيذية أعضاء من عدة دول عربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تركيا #القدس #البرلمان العربي

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