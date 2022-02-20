مواجهات بين مقدسيين ومستوطنين في الشيخ جراح

اندلعت، الأحد، مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين ومواطنين مقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ إثر نقل عضو "الكنيست" المتطرف إيتمار بن غفير مكتبه البرلماني إلى موقع آخر بالحي.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين سكان الحي ومستوطنين كانوا برفقة بن غفير، عقب نقل الأخير مكتبه أمام منزل عائلة السعو.

وبحسب المصادر اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من مواطني الحي، الذين احتجوا على نقل "بن غفير" مكتبه قبالة منازلهم.

وكتب "بن غفير" عبر "تويتر" قائلا: "وصلت مع طاقمي إلى اجتماع عمل في مكتب شمعون هتسيدك (مسمى الاحتلال لحي الشيخ جراح)".

والأربعاء، أعلن "بن غفير"، وصول 16 نائباً من أحزاب الاحتلال المتطرفة إلى ما يسمى "المكتب البرلماني" الذي أقامه بحي الشيخ جراح، "لإبداء تضامنهم" معه، على مدى 4 أيام.

وفي 13 فبراير/ شباط الجاري، أقام النائب اليميني المتطرف، خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في الحي، معتبرا إياها مكتبا له.

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل المواطنين المقدسيين في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وشرطة الاحتلال من جهة أخرى.









