التعليم نتشر أماكن وتوقيت عقد الامتحان الشامل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، عن انتهاء استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022.
وذكرت في بيان اليوم، الأحد، أن الامتحان النظري سيبدأ يومي الاثنين والثلاثاء 22/2/2022-21، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.
وفيما يتعلق بالامتحان العملي فسيبدأ يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 24/2/2022-23 في عدد من الكليات المبينة، علماً بأن الامتحان العلمي لتخصص التمريض سيبدأ يوم الاثنين 2022/2/22.
وأرفقت الوزارة كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات:
رابط الاستعلام عن أماكن عقد الامتحان:
https://eservices.mohe.ps/shamel
المصدر / فلسطين أون لاين