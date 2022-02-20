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التعليم نتشر أماكن وتوقيت عقد الامتحان الشامل

20 فبراير 2022 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، عن انتهاء استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022.

وذكرت في بيان اليوم، الأحد، أن الامتحان النظري سيبدأ يومي الاثنين والثلاثاء 22/2/2022-21، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

وفيما يتعلق بالامتحان العملي فسيبدأ يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 24/2/2022-23 في عدد من الكليات المبينة، علماً بأن الامتحان العلمي لتخصص التمريض سيبدأ يوم الاثنين 2022/2/22.

وأرفقت الوزارة كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات:

بيانات المتقدمين للشامل

رابط الاستعلام عن أماكن عقد الامتحان:

https://eservices.mohe.ps/shamel

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التربية والتعليم #الامتحان التطبيقي

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