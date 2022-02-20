فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"برلمانيون لأجل القدس" تثمن قرارات "البرلماني العربي" الداعمة لفلسطين

"تل رفح".. مسار ثقافي يعبر بشباب غزيين لتاريخ وتراث فلسطين

مواجهات بين مقدسيين ومستوطنين في الشيخ جراح

الاحتلال يجرّف مئات الدونمات ويبيد محاصيل زراعية بالنقب

التعليم نتشر أماكن وتوقيت عقد الامتحان الشامل

جونسون: روسيا تستعد لأكبر حرب في أوروبا منذ 1945

"عرفة": فوز" قائمة القدس" بانتخابات نقابة المهندسين تطبيق عملي للوحدة

التحالف بانتخابات "المهندسين.. أنموذج يعطي بارقة أمل لاستعادة الوحدة

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

"حماس" تشيد بإنجاز ونجاح انتخابات نقابة المهندسين بغزة

إعلان تيك توك داخلي

دعا لأن تكون النقابة منبرًا للوحدة

خاص "عرفة": فوز" قائمة القدس" بانتخابات نقابة المهندسين تطبيق عملي للوحدة

20 فبراير 2022 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
...
نقيب المهندسين المنتخب محمد عرفة

غزة/ جمال غيث:

اعتبر نقيب المهندسين المنتخب محمد عرفة، أن فوز قائمة "القدس" التي تضم عدة فصائل، في انتخابات النقابة التي جرت مساء أمس، في جميع محافظات قطاع غزة، أنها تطبيق عملي للوحدة الوطنية.

ووصف عرفة في حديث خاص مع "فلسطين"، ما جرى من حيثيات وتفاصيل عملية الانتخابات داخل النقابة، وصولا لعملية الاقتراع، وفرز النتائج، وإعلان الجهة الفائزة في مؤتمر صحفي بأنه "عرس ديمقراطي".

وعبر عرفة في حديث لصحيفة "فلسطين" عن أمله، أن يعمم النموذج الوحدوي الذي شهدته نقابته في الانتخابات، على الحالة الوطنية، وصولا لتحقيق الوحدة، داعيا المهندسين لأن يجعلوا النقابة منبرًا للوحدة.

وأكد أن نقابته ستمثل الجميع وستعمل على خدمة المهندسين وتطوير مهنة الهندسة، وستدخل الأسواق العربية والدول الشقيقة، وستؤهل مهندسيها حسب أنظمة كل دولة من خلال تدريبهم بالشكل الجيد، بالإضافة إلى تدريبهم للعمل عن بعد.

وأضاف عرفة: "العديد من الشركات الهندسية تعمل عن بعد، وسنعمل على تدريب مهندسينا بالشكل المطلوب في هذا المجال"، لافتا لامتلاك المهندسين العديد من قصص النجاح في ذلك.

وأشار إلى أن نقابته ستعمل على مساواة المهندسين بنظرائهم في الضفة خاصة العاملين في المؤسسات الحكومية وصرف علاوات لهم، إلى جانب ابتعاث مهندسين وخريجين للعمل في الخارج أو للتدريب وذلك بالتنسيق مع النقابات العربية.

وعن واقع المهندسين في القطاع، قال النقيب المنتخب: "لا يختلف واقع المهندسين عن الواقع الذي نعيشه في القطاع من تأثيرات الحصار وارتفاع أعداد الخريجين والحصار الاقتصادي".

وأضاف: "يواجه المهندسون قلة العمل وارتفاعًا في معدلات البطالة بين فئة الخريجين"، مشيرًا إلى أن نقابته ستعمل على تدريبهم وتهيئتهم لسوق العمل، بالإضافة إلى تدريبهم المدمج الذي يجمع بين التطبيق النظري بالعملي، ورفع معدلات القبول في جامعات القطاع بأقسام الهندسة.

وأكد أن "ذلك من شأنه خفض أعداد الخريجين".

ويبلغ عدد المهندسين المسجلين في قطاع غزة، نحو 10 آلاف مهندس، وفق عرفة.

واكتسحت "قائمة القدس" بأكثر من 90‎%‎ من الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين بغزة، وهي قائمة موحدة وتضم كتلاً من حـمـاس والـجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة وجبهة النضال وفدا.

إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #نقابة المهندسين #نقيب المهندسين #قائمة القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة