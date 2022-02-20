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"حماس" تشيد بإنجاز ونجاح انتخابات نقابة المهندسين بغزة

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"حماس" تشيد بإنجاز ونجاح انتخابات نقابة المهندسين بغزة

20 فبراير 2022 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنجاز ونجاح انتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزَّة، التي شارك فيها قطاع كبير من المهندسين الذين يمثّلون مختلف التوجّهات الفلسطينية.

وباركت الحركة في تصريح للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، فوز "قائمة القدس" التي ضمَّت تحالفًا واسعًا من قوى الساحة الوطنية ومكوّناتها، في نموذج فريد يدلّل على قدرة شعبنا على إدارة الحالة الوطنية، من خلال مبدأ الشراكة والتوافق الوطني.

وأضافت: "نشيد بنجاح انتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزَّة، الذي يعكس المساحة الواسعة للممارسة الديمقراطية والحريات العامة".

ودعت حركة حماس إلى ضرورة أن تعمّم هذه التجربة الديمقراطية في كلّ فلسطين، تحقيقًا لتطلّعات شعبنا في ممارسة حقّه الأصيل في اختياره من يمّثله، في مختلف المستويات والأطر النقابية والسياسية.

وأعلن نقيب المهندسين السابق في قطاع غزة ناجي سرحان، مساء أمس السبت، عن فوز قائمة "القدس" بأكثر من 90‎%‎ من نسبة الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزة.

وقال سرحان "إنّ القائمة موحدة وتضم كتل، حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة وجبهة النضال وحزب فدا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #نقابة المهندسين

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