مطلوب مسوق إلكتروني للعمل في شركة مسار

إعلان توظيف صادر عن شركة مسار للخدمات اللوجستية عن توفر شاغر وظيفي لوظيفة مسوق إلكتروني.
المهارات والخبرات المطلوبة:
- اتقان اللغتين العربية والانجليزبة.
- القدرة على اعداد الخطط والاستراتيجيات التسويقية و متابعتها تنفيذها.
- القدرة على إعداد خطط محتوى .
- القدرة على ادارة وسائل التواصل الاجتماعي.
- كتابة محتوى في مجلات مختلفة.
- مهارة التحليل وكتابة التقارير.
- مهارة الاتصال والتواصل والقدرة على الاقناع.
- مهارة البحث واستخراج المعلومة من المصادر المتاحة .
- سرعة التعلم والفهم في المجالات الجديدة
- صياغة الرسائل البريدية ورسائل الحملات التسويقية واطلاق.
- اطلاق حملات البريد الالكتروني
- خبرة في كتابة المحتوى التسويقي للحملات الاعلانية وادارتها.
- إنشاء تقارير مستمرة للحملات
- الخبرة الجيدة في seo وإدارة المواقع الالكترونية.
- الخبرة في ادارة حملات Google ads
- الخبرة في التعامل مع Google analytics
- القدرة على العمل بروح الفريق
- تحمل ضغط العمل
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل لهذه الوظائف تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- يرجى ملاحظة أنه سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة للمقابلة.