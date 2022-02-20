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مطلوب مسوق إلكتروني للعمل في شركة مسار

20 فبراير 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة مسار للخدمات اللوجستية عن توفر شاغر وظيفي لوظيفة مسوق إلكتروني.

المهارات والخبرات المطلوبة:

- اتقان اللغتين العربية والانجليزبة.

-  القدرة على اعداد الخطط والاستراتيجيات التسويقية و متابعتها تنفيذها.

-  القدرة على إعداد خطط محتوى .

-  القدرة على ادارة وسائل التواصل الاجتماعي.

-  كتابة محتوى في مجلات مختلفة.

-  مهارة التحليل وكتابة التقارير.

-  مهارة الاتصال والتواصل والقدرة على الاقناع.

-  مهارة البحث واستخراج المعلومة من المصادر المتاحة .

-  سرعة التعلم والفهم في المجالات الجديدة

-  صياغة الرسائل البريدية ورسائل الحملات التسويقية واطلاق.

-  اطلاق حملات البريد الالكتروني

-  خبرة في كتابة المحتوى التسويقي للحملات الاعلانية وادارتها.

-  إنشاء تقارير مستمرة للحملات 

-  الخبرة الجيدة في seo وإدارة المواقع الالكترونية.

-  الخبرة في ادارة حملات Google ads

-  الخبرة في التعامل مع Google analytics 

-  القدرة على العمل بروح الفريق

-  تحمل ضغط العمل

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل لهذه الوظائف تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- يرجى ملاحظة أنه سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة للمقابلة.

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