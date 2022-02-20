مطلوب مسوق إلكتروني للعمل في شركة مسار

إعلان توظيف صادر عن شركة مسار للخدمات اللوجستية عن توفر شاغر وظيفي لوظيفة مسوق إلكتروني.

المهارات والخبرات المطلوبة:

- اتقان اللغتين العربية والانجليزبة.

- القدرة على اعداد الخطط والاستراتيجيات التسويقية و متابعتها تنفيذها.

- القدرة على إعداد خطط محتوى .

- القدرة على ادارة وسائل التواصل الاجتماعي.

- كتابة محتوى في مجلات مختلفة.

- مهارة التحليل وكتابة التقارير.

- مهارة الاتصال والتواصل والقدرة على الاقناع.

- مهارة البحث واستخراج المعلومة من المصادر المتاحة .

- سرعة التعلم والفهم في المجالات الجديدة

- صياغة الرسائل البريدية ورسائل الحملات التسويقية واطلاق.

- اطلاق حملات البريد الالكتروني

- خبرة في كتابة المحتوى التسويقي للحملات الاعلانية وادارتها.

- إنشاء تقارير مستمرة للحملات

- الخبرة الجيدة في seo وإدارة المواقع الالكترونية.

- الخبرة في ادارة حملات Google ads

- الخبرة في التعامل مع Google analytics

- القدرة على العمل بروح الفريق

- تحمل ضغط العمل

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل لهذه الوظائف تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- يرجى ملاحظة أنه سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة للمقابلة.