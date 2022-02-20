فلسطين تسعى لاستضافة مجموعتها بتصفيات آسيا لكرة السلة

غزة/ وائل الحلبي:

أرسل الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة طلباً رسمياً لنظيره الآسيوي لاستضافة مباريات المرحلة الأولى من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025، والتي من المقرر إقامة مبارياتها خلال شهر مايو القادم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في التصفيات التمهيدية على أربع مجموعات، ويتأهل لدور الثاني من التصفيات 8 منتخبات التي ستنضم بدورها إلى 16 منتخب تأهلوا لبطولة كأس آسيا 2022.

وكانت القرعة وضعت منتخب فلسطين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق والكويت وبنغلادش وأوزبكستان، حيث تقدمت فلسطين والكويت بطلبين رسميين للاتحاد الآسيوي لاستضافة مباريات المجموعة.

وحدد الاتحاد الفلسطيني صالة الجامعة الأمريكية لاستضافة المباريات، في ظل تميز الصالة بالمواصفات الدولية التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة السلة، وسبق لمنتخب فلسطين أن لعب عليها عدد من المباريات الرسمية في التصفيات الماضية.

وجاء توزيع المجموعات الأربعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر والإمارات وسيرلانكا وعُمان.

المجموعة الثانية: فلسطين والعراق والكويت وبنغلادش.

المجموعة الثالثة: غوام وسنغافورة وهونغ كونغ وكمبوديا.

المجموعة الرابعة: تاهيتي وتايلاند وماليزيا وفيتنام ومنغوليا.