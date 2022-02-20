فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فلسطين تسعى لاستضافة مجموعتها بتصفيات آسيا لكرة السلة

"جبارين" ينفي حصول تقدم في صفقة تبادل الأسرى

"دبش والكركي" يدفعان ضريبة الصمود في القدس غرقًا في الديون

محاربة رعاة الأغنام في النقب.. سياسة إسرائيلية للتهجير وابتلاع الأرض

الزيان يدعو السائقين للاستفادة من حملة التخفيضات

بين الاحتلال وأمن السلطة.. الاعتقالات تنال من عافية الأسير عواد

المعارض الدولية نافذة الفلسطيني لتصدير منتجاته وعقد صفقات تجارية

أوكرانيا.. "الناتو" يسحب بعض موظفيه من كييف إلى "لفيف"

الضفة على صفيح ساخن وتوقعات بانطلاق تظاهرات جديدة ضد السلطة

التطبيع الخليجي الإسرائيلي مشروع العقود المنصرمة بتخطيط أمريكي

إعلان تيك توك داخلي

"جبارين" ينفي حصول تقدم في صفقة تبادل الأسرى

20 فبراير 2022 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
...
عضو المكتب السياسي في حماس زاهر جبارين

 نفى عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة "حماس" زاهر جبارين، ما تداولته وسائل إعلام عبرية عن حصول تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى.

وقال جبارين في تصريح نشره الموقع الرسمي لحركة "حماس"، صباح اليوم الأحد، إنه لا يوجد تقدم في الصفقة حتى اللحظة، وذلك بسبب عدم تقديم الاحتلال أيّ خطوات جدية بخصوص هذا الملف.

وأوضح أن التصريحات التي تصدر بين حين وآخر، هدفها منع عائلات الجنود الأسرى من التحرك للضغط على حكومة الاحتلال.

وأشار جبارين إلى أن هناك حالة غضب داخل دولة الاحتلال، بسبب عدم وجود نية لحل هذا الملف، الذي استقال أحد أهم المسؤولين عنه لأجل ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #تبادل أسرى #صفقة #جبارين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة