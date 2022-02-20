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أوكرانيا.. "الناتو" يسحب بعض موظفيه من كييف إلى "لفيف"

20 فبراير 2022 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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سحب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عددا من أفراده العاملين في العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة لفيف الواقعة غربي البلاد لأسباب أمنية.

وأكد أحد المسؤولين في الناتو، أن سلامة أفرادهم تعد أهم القضايا بالنسبة إليهم.

وأضاف في تصريح صحفي أن الحلف سحب قسما من أفراده العاملين في كييف إلى مدينة لفيف، والقسم الآخر نقلهم إلى مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ورغم سحب أفراده من كييف، شدد المسؤول أن مكاتب حلف الناتو في أوكرانيا لا تزال في وضعية العمل.

وسبق للعديد من الدول إرسال أفرادها من كييف إلى لفيف، بعد زيادة التوترات جراء الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وتدعي دول غربية أن روسيا ستشن عملية غزو ضد أوكرانيا في وقت قريب، فيما تنفي روسيا هذا الادعاء.

المصدر / وكالات
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#الناتو #أوكرانيا #كييف

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