نقيب المهندسين المنتخب: سنعزز العمل الديمقراطي ونبقى أوفياء للجميع

أهدى نقيب المهندسين المنتخب محمد عرفة فوزه بمنصب النقابة إلى المهندسين الشهداء وقادة العمل الوطني الفلسطيني.

وقال عرفة في كلمة له بعد إعلان النتائج، "سنكون في النقابة للجميع وسنبقى على العهد أوفياء ملتزمين ببرنامجنا الانتخابي، وسنعمل على خدمة المهندسين وتطوير مهنة الهندسة".

وقدم شكره للجنة الانتخابات المركزية على هذا الجهد، ولمؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني على مراقبتهم للانتخابات.

وأكد عرفة أن الدورة العشرين للنقابة ستكرس العمل الديمقراطي، وتواصل إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.

المصدر / فلسطين أون لاين