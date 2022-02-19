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فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة المهندسين في غزة

19 فبراير 2022 . الساعة 22:56 بتوقيت القدس
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أعلن نقيب المهندسين السابق في قطاع غزة ناجي سرحان، مساء اليوم السبت، عن فوز قائمة " القدس " بأكثر من 90‎%‎ من نسبة الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين في قطا غزة.

وقال سرحان في تصريح صحفي له لوكالة "شهاب": "إنّ القائمة موحدة وتضم كتل، حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة وجبهة النضال وحزب فدا".

وأشار إلى أنّ القائمة الموحدة "القدس" تضم مزيجاً من العمل الوطني تقدم نموذجاً وحدوياً للمجتمع الفلسطيني، مؤكّداً على أنّ انتخابات نقابة المهندسين تدلل على أهمية الانتخابات في هذا الظرف ونؤكد على دور النقابة الريادي في المجتمع.

واختتم سرحان حديثه بالقول: "إنّ نقابة المهندسين قدمت وحدة وطنية وتجربة نقدمها لأبناء شعبنا بأننا نستطيع أن نعمل معاً".

المصدر / فلسطين أون لاين
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