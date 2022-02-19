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نيران تلتهم باخرة تحمل سيارات باهظة الثمن

19 فبراير 2022 . الساعة 22:55 بتوقيت القدس
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شبت نيران في سفينة شحن عملاقة وسط المحيط الأطلسي، تحمل على متنها سيارات باهظة الثمن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن البحرية البرتغالية أنقذت طاقم الباخرة المكون من 22 شخصًا، ونقلتهم إلى قوارب نجاة.

واشتعلت النيران في الباخرة التي كانت تحمل سيارات من طراز بورش وفولكسفاغن، قرب جزر الأزور وسط المحيط الأطلسي.

وقالت البحرية البرتغالية في بيان: "إن السفينة "فيليسيتي إيس" أطلقت جرس الإنذار بعد اندلاع حريق في منطقة الانتظار"، وأضافت: "إن سبب الحريق غير معروف".

وكانت السفينة أبحرت من ألمانيا في 10 شباط (فبراير)، وكانت متوجهة إلى ميناء ديفيسفيل في ولاية رود آيلاند الأمريكية، وكان من المتوقع وصولها إلى الميناء في الـ23 من الشهر الجاري، وعلى متنها سيارات من طراز فولكسفاغن ولامبورغيني وأودي وبورش.

المصدر / فلسطين أون لاين
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