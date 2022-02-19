وفد نسائي من "حماس" يزور عائلة المحرر بشكار في مخيم عسكر

زار وفد نسائي من حركة "حماس"، اليوم السبت، عائلة الأسير المحرّر عنان بشكار في مخيم عسكر بنابلس، للتهنئة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وضمّ الوفد كلا من: أم عاصف البرغوثي زوجة القائد الوطني الراحل عمر البرغوثي، والنائب منى منصور، وأم البراء عياش زوجة الشهيد القسامي يحيى عياش، ووالدة الشهيد أمجد الحسينية، والمرشحات عن قائمة "القدس موعدنا" وفاء جرار وسمر حمد وفادية البرغوثي.

وأشادت المرشحة البرغوثي بعائلة بشكار المشهود لها بمواقفها المشرفة في مقاومة الاحتلال على مدى سنوات طوال.

وقالت البرغوثي: "كان لعائلة بشكار موقف شرف بإيواء الشهيد أشرف نعالوة، وهي التي آثرت الوطن واحتضنت حُماته والتي لا يخلوا عام من اعتقال واعتداء بحقهم".

وأضافت أن العائلة "تستحق أن نسير من أجلها وأن نقف معها"، منددة باعتداء أجهزة السلطة على حفل استقبال نجلها ووصفته بأنه "وصمة عار وخطأ كبير".

وهاجمت أجهزة السلطة، مساء الثلاثاء الماضي، موكب استقبال المحرر بشكار في مخيم عسكر بقنابل الغاز مما أدى لإصابة عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء بالاختناق.

كما أصيب المحرر بشكار أيضًا بالاختناق جراء الاعتداء على موكب استقباله.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن بشكار بعد اعتقال دام ٤٠ شهرًا. وكانت اعتقلته بتاريخ 13/12/2018 بتهمة إيواء القسامي أشرف نعالوة، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوة من الاحتلال حاصرت منزل عائلة بشكار في مخيم عسكر.

المصدر / حرية نيوز