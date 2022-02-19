"كتائب المجاهدين" تجري مناورة عسكرية بغزة لرفع جهوزية مقاتليها

نفذت حركة "كتائب المجاهدين" الفلسطينية، السبت، مناورة عسكرية في قطاع غزة في إطار رفع جهوزية مقاتليها.

وشارك في المناورة التي نُظمت في موقع عسكري في مدينة رفح جنوبي القطاع العشرات من مقاتلي "كتائب المجاهدين".

و"كتائب المجاهدين" حركة فلسطينية، تهدف لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، تأسست بالتزامن مع بدايات انتفاضة الأقصى عام 2000، وتضم المئات من المقاتلين في قطاع غزة.

واستخدم المقاتلون خلال المناورة الأسلحة الرشاشة، والقناص، ومضادات الدروع، والعبوات الأرضية واليدوية، بالإضافة لتنفيذهم تدريبات لعمليات اختطاف جنود إسرائيليين من موقع عسكري.

وقال القيادي "بكتائب المجاهدين" المكنى بـ"أبو خالد": "المناورة تأتي لرفع الجهوزية القتالية لدى المقاتلين".

وأضاف: "المناورة تحاكي عملية هجومية على موقع صهيوني (إسرائيلي) وخطف جنود".

ولفت "أبو خالد"، إلى أن "العناصر المقاتلة في قطاع غزة جاهزة ومستعدة لمعركة تحرير فلسطين المحتلة".

وشدد على أن "المقاومة في قطاع غزة تستعد وتجهز لمقارعة العدو في أي مواجهة أو حماقة يقوم بها ضد شعبنا".

وأوضح "أبو خالد"، أن المقاومة الفلسطينية "في خندق واحد ويدا بيد لمواجهة العدو (إسرائيل) في كل الأوقات".

وآخر عدوان شنه الاحتلال على غزة كان في الفترة بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي و استمر 11 يوما، ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من المواطنين، فيما ردت الفصائل على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه مدن الاحتلال الإسرائيلية.













المصدر / الأناضول