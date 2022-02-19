الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون احتجاجاً على الإجراءات بحقهم

أعلن نادي الأسير، أن الأسرى أغلقوا، اليوم السبت كافة الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة احتجاجًا على إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي أقرتها مؤخرًا.

وأفاد النادي في بيان صحفي، مساء اليوم، أن هذه الخطوات ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن خطوات الأسرى لاحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحق الأسرى، والذي كان آخرها حرمان من زيارة الأهل و"الكنتين"، ومحاولتها إجراء تغيير واسع على نظام "الفورة".

في حين، يستمر الأسرى في برنامجهم النضالي الذي يرتكز على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، عبر إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج لما يسمى "الفحص الأمني اليومي" وللساحات.

المصدر / فلسطين أون لاين