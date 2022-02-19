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عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

19 فبراير 2022 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
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تتسع رقعة المواجهات وتشتد رداً على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين (صورة أرشيفية)

أصيب 5 مواطنين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، بينهم أطفال ونساء خلال مواجهات كفر قدوم، التي أعقبت مسيرة خرجت بعد صلاة العصر من مسجد عمر بن الخطاب وتوجهت نحو المدخل الغربي المغلق للقرية الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين فيها.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال عام 2003.

وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مواجهات #كفر قدوم #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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