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"أونروا": 19 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا في الأردن

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"أونروا": 19 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا في الأردن

19 فبراير 2022 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى الأردن، يقدر بنحو 19 ألف لاجئ.

ولفتت "أونروا" في تقرير لها اليوم السبت، إلى أن جميع الأسر من فلسطينيي سوريا في الأردن بحاجة إلى مساعدات نقدية طارئة، بسبب "أوضاعهم المعيشية، وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم".

ويتخوف اللاجئون الفلسطينيون السوريون، الذين "دخل بعضهم بطريقة غير قانونية إلى الأردن، من إعادتهم قسرا إلى سوريا".

وناشد هؤلاء، في اعتصام أقيم في كانون الأول/ديسمبر الماضي بالعاصمة عمان، السلطات الرسمية و"أونروا"، تصويب أوضاعهم القانونية.

وطالبوا بمنحهم أوراقا ثبوتية، وأرقاما شخصية تسلسلية من دائرة الإقامة والحدود، أسوةً باللاجئين السوريين في الأردن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأونروا #الأردن #اللاجئون الفلسطينيون بسوريا

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