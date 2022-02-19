إصابة مستوطن بالحجارة قرب رام الله

أصيب مستوطن، مساء اليوم السبت، إثر تعرض مركبته للرشق بالحجارة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ورشق شبان المركبة بالحجارة في أثناء سيرها على الشارع الاستيطاني "رقم 60" شرق رام الله، ممّا أدّى إلى إصابة المستوطن بجروح.

والشارع "رقم 60" مزّق أوصال بلدة سلواد شرق رام الله، وقطع امتدادها الطبيعي، مُلحقًا خسائر هائلة بأهالي البلدة، وحرمهم من الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم كما في السابق، بعدما أصبح الوصول إليها عملية مُعقّدة وصعبة.

وأصبح الشارع أحد أهم الطرق الاستيطانية التي تربط المستوطنات في شمال الضفة المحتلة بالمستوطنات المقامة جنوب فلسطين.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، وتصاعدًا كبيرًا لعمليات المقاومة.

وخلال أيام الأسبوع رصدت 142 نقطة مواجهة بينها 10 عمليات إطلاق نار في عدة مناطق بالضفة، واستشهد شابين في رام الله وجنين، فيما أصيب 15 إسرائيليًّا بينهم جنود ومستوطنون.

المصدر / فلسطين أون لاين