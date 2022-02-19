1243 مستوطنًا اقتحموا الأقصى بأسبوع

رصد تقرير مقدسي اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بأسبوع.

وأوضحت شبكة القسطل الإخبارية في تقريرها الأسبوعي، اليوم، السبت، أن 1243 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أنَّ المستوطنين أدوا خلال الاقتحامات، صلوات وطقوساً تلمودية عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة، ونفذوا جولات استفزازية في الباحات.

وبيّنت أن هذه الاقتحامات كانت تتم من باب المغاربة الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال تمامًا، وحتى باب السلسلة، الذي يشهد صلوات للمستوطنين وغناء وانتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى.

ووثقت الشبكة اعتقال 3 شُبّان فلسطينيين من داخل الأقصى وقرب أبوابه، خلال الأسبوع المُنصرم، كما عرقلت شرطة الاحتلال دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد، بعد وصولهم عند أبوابه.

ورصد مستوطن يؤدي طقوسًا تلمودية استفزازية بحراسة شرطة الاحتلال، عند باب القطانين، في الوقت الذي مُنع فيه الشُبّان من المرور لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين