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أمس.. العاصفة "يونيس" تولّد 42% من الكهرباء ببريطانيا

19 فبراير 2022 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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توليد الكهرباء عن طريق الرياح

أنتجت طاقة الرياح "نسبة مذهلة" تبلغ 42 في المئة من إجمالي الكهرباء في بريطانيا، الجمعة، بسبب العاصفة "يونيس"، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من "خطر على الحياة" بسبب العاصفة التي أودت بحياة 8 أشخاص في أوروبا، وتسببت بخسائر في الممتلكات.

لكن إحدى الجوانب الإيجابية للعاصفة يونيس، تمثلت في الرياح القوية التي أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة الكهرباء المولدة من طاقة الرياح، وفقا للصحيفة.

وأظهرت أرقام صادرة عن إدارة شبكة الكهرباء الوطنية، أن الرياح أصبحت "أكبر مصدر للكهرباء في بريطانيا" وسجلت أعلى نسبة بعد العاصفة.

وسجل الغاز الطبيعي ثاني أكبر مولد للكهرباء بنسبة 22 في المئة، وفي المرتبة الثالثة الطاقة النووية بنسبة 15%، و10% عبر الواردات، و5% من "الطاقة الحيوية"، و3% من الطاقة الكهرومائية، و2% من الطاقة الشمسية، و1% من الفحم.

وتولد مصادر الطاقة المتجددة في المتوسط ​​19.3 في المئة من الكهرباء على مدار العام في بريطانيا. وطاقة الرياح تعتبر موسمية، إذ تزيد وتنقص حسب الأحوال الجوية وحالة الطقس، وقد شكلت خلال الشهر الماضي نسبة 31.2 في المئة من إنتاج الكهرباء.

ويذكر أن سرعة الرياح وصلت إلى 120 ميلا في الساعة (حوالي 190 كيلومتر/الساعة)، وتسببت في تعطيل عمل وسائل النقل وانقطاع في التيار الكهربائي ببعض المناطق ومشاكل أخرى.

ووقفت خدمات القطارات في اسكتلندا وويلز وأجزاء من إنكلترا وهولندا بسبب تساقط أشجار وخطوط كهرباء جراء العاصفة التي أطلقت عليها دائرة الأرصاد الجوية البريطانية اسم "دادلي".

وحذر خبراء أرصاد، الخميس، من أن منطقة شمال أوروبا قد تتعرض لسلسلة عواصف خلال الأيام المقبلة بعد أن اجتاحت رياح عاتية المنطقة خلال الليل، وتسببت في سقوط أشجار، وخطوط كهرباء، بالإضافة لتأخير عدد كبير من الرحلات الجوية، والقطارات، كما أغلقت عدة مدارس أبوابها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الجيش على أهبة الاستعداد لمساعدة المتضررين. وأصدرت وكالة البيئة في البلاد تحذيرا من احتمال حدوث فيضانات من الأمواج العالية والعواصف.

المصدر / وكالات
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#بريطانيا #كهرباء #رياح عاصفة

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