7 وفيات و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، عن تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا، و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد إجراء 819 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في قطاع غزة، تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 1873 وفاة منذ بداية الجائحة.

ونوهت إلى تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 240736 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 29655 حالة

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 202 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة إلى 110 حالات.

ولفتت إلى تعافي 1500 حالة جديدة من مصابي كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين 209208 حالة.

المصدر / فلسطين أون لاين