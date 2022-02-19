"الشباب والثقافة": قبول عضوية فلسطين في الاتحاد العربي للعمل التطوعي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن قبول عضويتها ممثلة لدولة فلسطين في الاتحاد العربي للعمل التطوعي في قطر، والذي يضم في عضويته (19) دولة عربية.

جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الزووم جمع مدير عام الشباب في الهيئة جمال العقيلي، مع رئيس الاتحاد العربي يوسف علي الكاظم، وبمشاركة الأمين العام للاتحاد يوسف السويدي.

وتحدث العقيلي خلال اللقاء حول واقع العمل التطوعي في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، والجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي وتنفيذ المبادرات المجتمعية والمشاركة في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم خاصة في ظل الظروف الصعبة وحصار الاحتلال اعتداءاته الهمجية المتكررة على قطاع غزة وتدمير البنية التحتية.

وأشار إلى أن الهيئة شاركت إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية في إقرار لائحة لتنظيم العمل التطوعي في المؤسسات والهيئات الحكومية في قطاع غزة، بهدف تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، إلى جانب الإعلان عن تشكيل (60) فريقًا تطوعيًا بواقع (1200) شابٍ وشابةٍ تنتشر في محافظات قطاع غزة كافة.

وأكد العقيلي أن قبول عضوية فلسطين في الاتحاد العربي للعمل التطوعي يُعد نقلة نوعية مهمة للتطوع في فلسطين، ويساهم بشكل فاعل في الارتقاء بالعمل التطوعي من خلال الاطلاع على التجارب العربية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم أعضاء الاتحاد.

من جانبه عبَّر الكاظمي عن سعادته بانضمام فلسطين لعضوية الاتحاد العربي للعمل التطوعي، مؤكدًا على أهمية الربط والعمل الجماعي العربي في مجال العمل التطوعي والارتقاء بقيم التطوع في المجتمعات العربية.

ووجه الكاظمي الدعوة للهيئة العامة للشباب والثقافة للمشاركة في الملتقى الدولي للعمل التطوعي والذي سيعقد في تركيا خلال شهر يوليو القادم، إضافة إلى إلقاء محاضرة في الملتقى العربي للتطوع والمزمع إقامته منتصف مارس القادم لعرض تجربة العمل التطوعي في محافظات قطاع غزة ودوره في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار واعتداءات الاحتلال المتكررة.

المصدر / فلسطين أون لاين