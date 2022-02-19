غزة/ يحيى اليعقوبي:

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوسف عجيسة، إن عزم أستراليا إعلان "حماس" منظمة "إرهابية" يأتي في إطار اللعبة السياسية الدولية بهدف التضييق على المقاومة وكل ما له علاقة بفلسطين.

وأضاف عجيسة في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، أنه "بالرغم من تأسفنا لهذه الخطوة من دولة أستراليا التي نستنكرها ونندد بها ونجرمها، إلا أن الأمر يبدو طبيعيا إذا علمنا أن هناك دولا عربية مطبعة مع الاحتلال تصف المقاومة بـ "الإرهاب" رغم أنها تنطق نفس اللغة والمصير والتاريخ لكنها تعتبر المقاومة إرهابًا وتطارد قيادتها".

وشدد أنه يفترض من الدول العربية أن تتصدى للتوجه الأسترالي خاصة من قبل الدول العربية ذات المواقف الداعمة للمقاومة ومن بينها الجزائر، خاصة بعد نجاح الحراك الجزائر الدبلوماسي في تعليق عضوية الاحتلال الإسرائيلي كمراقب في الاتحاد الأفريقي.

واستدرك "رغم النجاح الجزائري الأخير في دعم القضية الفلسطينية نجد من الدول العربية من يقف ضد المبادرة الجزائرية وأرادوا إدخال الاحتلال، وإفساح المجال لهذه الجرثومة بالدخول".

ودعا عجيسة دول العالم بالوقوف ضد هذه القرارات لأن ما يحدث في فلسطين هو مقاومة للاحتلال ورد على الإرهاب الحقيقي الذي تمارسه (إسرائيل) بقتل الفلسطينيين وهدم المنازل وإرعاب الآمنين وتدمير البنية التحتية والاقتصادية والصحية في قطاع غزة على مدار ستة عشر عامًا من عمر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وطالب الدول العربية بالعمل على رفع الحصار عن غزة، ومعاملة الفلسطينيين معاملة تليق بما يقدموه من دورٍ وانجازات.