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الأهلي يجدد ثقته بالهندي ويتمسك بجميع لاعبيه

19 فبراير 2022 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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الكابتن توفيق الهندي
غزة/ وائل الحلبي:

جدد مجلس إدارة النادي الأهلي الفلسطيني ثقته بالجهاز الفني بقيادة الكابتن توفيق الهندي لمواصلة مشواره معه في مرحلة الإياب من دوري "ooredoo" الممتاز، خاصة بعد الصحوة القوية للفريق في الجولات الأخيرة من مرحلة الذهاب.

وطلب الهندي الحفاظ على كافة لاعبي الفريق وعدم رحيل أي منهم، بعد وصولهم لمرحلة من الانسجام، ساعدت الفريق لتحقيق فوزين في آخر ثلاثة مباريات لعبها والتعادل في واحدة.

بدوره أكد مجلس الإدارة على ثقته الكبيرة بالمدرب الهندي وجهازه المعاون واللاعبين في تحقيق الهدف المرجو وهو الحفاظ على مكانة الفريق في الدوري الممتاز.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعاً مع لاعبي الفريق بحضور الجهاز الفني لمطالبتهم ببذل قصارى جهدهم في مرحلة الإياب من الدوري وتحقيق أفضل النتائج التي تساهم في وضع الفريق بمركز آمن بعيد عن مراكز الخطر.

وأنهى الأهلي مرحلة الذهاب من الدوري محتلاً المركز التاسع برصيد (12) نقطة حصل عليها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات فيما خسر الفريق في خمسة مباريات.

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#فريق الأهلي #توفيق الهندي

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