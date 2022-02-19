الثقافي والإسلامي يستعيدان نغمة الانتصارات أمام طوباس والبيرة

غزة/ وائل الحلبي:

استعاد فريقا ثقافي طولكرم وإسلامي قلقيلية نغمة الانتصارات في دوري "ooredoo" للمحترفين بالضفة الغربية لموسم 2021-2022، بفوزهما على طوباس والبيرة توالياً في إطار الجولة الخامسة عشر.

الثقافي نجح في العودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في أخر ستة مباريات، بفوزه الثمين على طوباس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس على ستاد الجامعة الأمريكية.

ثقافي طولكرم تمكن من تحسين موقعه في الترتيب متقدماً للمركز السابع بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى (22) نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن هلال القدس وإسلامي قلقيلية صاحبي نفس الرصيد، وتوقف رصيد طوباس عند (12) نقطة محتلاً المركز التاسع.

فوز الثقافي جاء من خلال هدفين سجلهما كلاً من أدهم خويلد (26 ركلة جزاء) ومحمد نضال (66).

وأحبط إسلامي قلقيلية مضيفه البيرة بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

الإسلامي حافظ على تواجده في المركز السادس برصيد (22) نقطة بفارق الأهداف عن هلال القدس الخامس وثقافي طولكرم صاحب المركز السابع، وتجمد رصيد البيرة عند (9) نقاط في المركز العاشر متفوقاً على الأمعري صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف.

الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح أحمد سمارة التسجيل للإسلامي (52)، قبل أن يسجل زميله شاهر داوود هدفين (66+73)، وسجل محمد ناطور هدف البيرة الوحيد (90+3).

مباريات اليوم

تزداد الاثارة في ختام الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين بلقاء القمة الذي يجمع جبل المكبر متصدر الترتيب برصيد (35) نقطة وضيفه السموع صاحب المركز الثالث برصيد (24) نقطة، ويطمح نسور الجبل إلى خطف الفوز والحفاظ على صدارة الترتيب في ظل ملاحقة شباب الخليل صاحب المركز الثاني.

بدوره سيكون الشباب الخليلي أمام مهمة سهلة نسبياً عندما يستقبل ضيفه مركز طولكرم صاحب المركز الأخير برصيد (8) نقاط، ويأمل في أن يستعيد انتصاراته الغائبة عنه في آخر (3) جولات، والتي جعلته يتراجع للمركز الثاني برصيد (34) نقطة.