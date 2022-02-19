بيت لاهيا يبحث عن صدارة مؤقتة في مواجهة القادسية

غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية بلقاء مثير يجمع القادسية مع بيت لاهيا، فيما يلتقي الوفاق والرضوان في مباراة ثانية لا تقل قوة وإثارة عن الأولى.

بيت لاهيا سيكون في مهمة صعبة من أجل استعادة صدارة الترتيب حتى ولو بشكل مؤقت، عندما يلاقي القادسية على ملعب الدرة ويبحث فيها الطرف الثاني عن العودة للمسار الصحيح بعد التعثر في أخر ثلاثة مباريات.

بيت لاهيا تنازل عن الصدارة مع ختام الجولة الماضية بعدما أجبره الصلاح على التعادل، ليحتل الفريق المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق الاهداف عن الزيتون صاحب المركز الثاني، وسيحاول "اللهاونة" العودة لصدارة الترتيب حتى ولو بشكل مؤقت على أمل أن يستفيد الفريق من نتائج مباريات الجولة.

بدوره فإن القادسية فقد في الفترة الأخيرة الكثير من حظوظه في المنافسة، وأصبح الفريق مطالباً بالفوز في مباراة اليوم من أجل العودة لسكة الانتصارات وتجديد آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود، خاصة وأنه يتواجد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

ملعب بيت حانون يحتضن مباراة الوفاق والرضوان والتي سيحاول فيها كل فريق حصد النقاط الثلاث مع اختلاف طموح كل منهما في البطولة.

الرضوان يجد نفسه في موقف بعيد عن مراكز الخطر بتواجده في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ويتطلع للاقتراب من مراكز المقدمة حال فوزه في مباراته أمام الوفاق، الذي سيعمل بدوره على خطف النقاط الثلاث ومغادرة المركز الخامس عشر وقبل الأخير الذي يحتله برصيد 7 نقاط.