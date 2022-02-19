اتحاد الكرة يؤجل قراره حول مباراة الصداقة الشاطئ

غزة/ وائل الحلبي:

أرجأ اتحاد كرة القدم قراره حول مباراة الصداقة وخدمات الشاطئ من الجولة الـ11 في الدوري الممتاز ليوم الأحد، بعدما كان من المقرر أن يتم الإعلان عنه أمس الخميس إلى جانب حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد مع نهاية مرحلة الذهاب في الدوري الممتاز والدرجة الأولى.

وكان حكم المباراة محمود أبو مصطفى أنهاها قبل موعدها الأصلي عند الدقيقة (25) من الشوط الأول، بعد إصابة مساعده خالد بدير بمقذوف ناري تم إلقائه من مدرج الشاطئ في ظل سير المباراة بشكل طبيعي دون أي أزمات.

وأعاد اتحاد الكرة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط واللجنة القانونية في الاتحاد لدراسة الملف بشكل كامل، ورفع التوصيات للمكتب التنفيذي للاتحاد صباح غداً السبت على أن يتم الإعلان عن القرار بشكل نهائي يوم الأحد.

وكانت إدارة الشاطئ تقدمت بشكوى رسمية لجهاز الشرطة ضد من قاموا بإلقاء المفرقعات النارية، حيث تم استدعائهم والتحفظ عليه تحت التحقيق.

جدير بالذكر أن الشاطئ خسر إدارياً مباراته أمام غزة الرياضي في الجولة السادسة بسبب إلقاء أحد جماهيره لزجاجة مياه على مساعد الحكم عدنان حنيدق، حيث قام بإنهاء المباراة التي كان الرياضي يتقدم فيها بهدفين لهدف حتى الدقيقة (87).

وفي نفس السياق اعتمد اتحاد الكرة قرار تخسير نماء إدارياً أمام خدمات جباليا، بعدما أنهى الحكم المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي بسبب المفرقعات والألعاب النارية التي أطلقتها جماهير نماء على أرضية الملعب.

وصادق الاتحاد على حزمة عقوبات مالية على عدد من فرق الدوري الممتاز والدرجتين الأولى والثانية.