فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التطوير الحضري".. ذريعة للانتقام من فلسطينيي الداخل المحتل

الثقافي والإسلامي يستعيدان نغمة الانتصارات أمام طوباس والبيرة

اعتقال السلطة المحرر "الطويل".. تجاوز للأخلاق والحياة الآدمية للمواطنين

بيت لاهيا يبحث عن صدارة مؤقتة في مواجهة القادسية

اتحاد الكرة يؤجل قراره حول مباراة الصداقة الشاطئ

الثعلب بثوب الواعظين

لليوم الـ 50.. "الإداريون" يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الأسبوع الماضي.. 7007 مغادراً و6545 وافداً عبر منفذ بيت حانون

الثمانيني الهمص.. ساعاتي رفح الأشهر منذ (60) عامًا

توصيات بنشر الوعي "بالعمل عن بُعد" وسن قوانين لحماية العاملين من المشغلين

إعلان تيك توك داخلي

الأسبوع الماضي.. 7007 مغادراً و6545 وافداً عبر منفذ بيت حانون

19 فبراير 2022 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
...
منفذ بيت حانون شمال القطاع

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (13 وحتى 18 فبراير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7007 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 6545 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6882 مواطناً و91 أجنبياً، و34 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6403 مواطنين، و95 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #الداخلية #منفذ بيت حانون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة