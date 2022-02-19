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البيت الأبيض: احتمال استبعاد روسيا من نظام سويفت "ضئيل للغاية"

19 فبراير 2022 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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قال البيت الأبيض، إن احتمال استبعاد روسيا من نظام المعاملات المصرفية الدولي "سويفت" حال غزوها أوكرانيا ضئيل للغاية.

جاء ذلك على لسان نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي داليب سينغ في مؤتمر صحفي، الجمعة.

وأفاد سينغ أنهم لم ينتهوا بعد من وضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات التي سيتم تطبيقها على روسيا حال غزوها لأوكرانيا.

وقال إن إدراج استبعاد روسيا من نظام سويفت في الحزمة الأولى من العقوبات، احتمال "ضئيل للغاية"، لكن كافة الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوما على كييف.

المصدر / وكالات
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#روسيا #البيت الأبيض #نظام سويفت

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