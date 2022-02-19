"حماس" تدعو الجماهير للمشاركة الفاعلة بأسبوع القدس العالمي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جماهير شعبنا وأمّتنا وأحرار العالم إلى المشاركة الفاعلة في أسبوع القدس العالمي.

وقالت حركة حماس في بيان لها، صباح اليوم السبت، إن المناسبة تأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه عدوان الاحتلال على مدينة القدس المحتلة والمقدسيّين، وعلى المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه، عبر مخططات الاستيطان والتهويد، وطمس المعالم وجرائم التقسيم الزَّماني والمكاني للأقصى، والاعتداء على المرابطين، وتهجير المقدسيين، وهدم بيوتهم والتضييق عليهم، ومصادرة أراضيهم، إلى جانب تصاعد العدوان أيضًا على عموم أبناء شعبنا الفلسطينيّ في غزّة والضّفة الغربيّة والأراضي المحتلّة عام 1948م واستهداف القضيّة الفلسطينيّة في كلّ أركانها.

ويأتي أسبوع القدس العالمي، في موسمه الثّاني، في 23 رجب إلى 1 شعبان 1443ه، الموافق 24 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2022م، يشارك فيه أكثر من مئةٍ وأربعين من مؤسّسات العلماء في العالم الإسلاميّ، في مقدّمتها الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وتزامنًا مع ذكرى تحرير المسجد الأقصى والقدس، في 27 رجب عام 583 هجري، على يد القائد صلاح الدين الأيوبي.

وثمنت حركة حماس هذه المبادرة العالمية، الدَّاعمة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، باعتبارهما محور الصّراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والمساندة لقضيّة فلسطين، وأنها تشجع على الحضور، داعية في السياق إلى المشاركة في هذه الفعاليات المؤيّدة لحقّ شعبنا المشروع في الدّفاع عن أرضه ومقدساته، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن الدّفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، والانتصار لهما، وحمايتهما من خطر الاحتلال وعدوانه وجرائمه، هو مسؤوليّة مشتركة، تجتمع حولها الأمَّة العربية والإسلامية، علماء ودعاة، قادة وزعماء، حكومات وشعوباً، مؤسسات ومنظمات، وهي في الوقت ذاته، شرفٌ وعزّة لمن يحمل لواءها، ويجعلها على صدر اهتماماته وبرامجه وأولوياته، حتّى تحقيق شعبنا تطلعاته في التحرير والعودة.

وشددت على أن أسبوع القدس العالمي يعدّ فرصة سانحة، لتجديد العهد مع القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتعزيز حضور قضية فلسطين وإبقائها حيَّة، عربياً وإسلامياً ودولياً، على الأصعدة السياسية والإعلامية والإنسانية والخيرية كافّة، في سبيل تحفيز الأمَّة من أجل حشد الطاقات الفاعلة نحو حمايتهما والذّود عنهما.

وأشادت حماس في بيانها ببطولات أهلنا في القدس والمسجد الأقصى المبارك، الذين يتصدّون يومياً بكلّ بسالة للاقتحامات ولإرهاب المستوطنين في مدن القدس المحتلة وأحيائها، في حيّ الشيخ جرّاح وباب العامود، مؤكدة في السياق أهميّة أن يكون لهذه التظاهرة سهمٌ في تعزيز صمودهم، ودعم انتفاضتهم في وجه الاحتلال، فهم ينوبون عن الأمَّة قاطبة في حمل أمانة الدّفاع عن القدس والأقصى.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمَّتنا العربية والإسلامية، بعلمائها ونخبها، ومؤسساتها الرّسمية والحزبية والشعبية، وأحرار العالم، إلى المشاركة الفاعلة في إحياء هذه الأيَّام المقدسية، بكلّ الوسائل الممكنة، وعبر كلّ المنصات والمواقع، السياسية والإعلامية والخيرية والإنسانية والعلمائية وغيرها، انتصاراً للقدس والأقصى، ودعماً لصمود المقدسيين والمرابطين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين