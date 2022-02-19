الثانية خلال 48 ساعة.. مقتل محام بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

قتل المحامي حسين عوض، في الأربعينيات من عمره، متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة المزرعة، بالداخل المحتل عام 48، قبيل منتصف ليل الجمعة – السبت.

ووصلت طواقم طبية لمكان الحادث، وأقرت بوفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ووفق مصادر محلية لم تتضح خلفيات الحادث بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب طاهر الشرفي، في الثلاثينات من عمره، بإطلاق نار في مدينة يافا.

إلى ذلك، وقعت عدة جرائم منفصلة في المجتمع العربي بالداخل المحتل، الجمعة، أسفرت عن إصابات بين متوسطة وخطيرة في الطيبة وكفر قاسم وباقة الغربية.

وتواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية لا يشمل ضحايا الجرائم في هضبة الجولان والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 14 قتيلا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي بالداخل في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين