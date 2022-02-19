الطقس: أجواء ماطرة وباردة

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، وباردًا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا بوجه، عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية - خاصة اليوم السبت - من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين