سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في خانيونس

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أحد عناصرها في لواء خانيونس، والذي توفي إثر مرض عضال.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري: إن الفقيد "علي سويلم علي أبو سبت" (53 عاماً) توفي مساء اليوم الجمعة، 17 رجب 1443هـ، الموافق 18 فبراير 2022م، إثر مرض عضال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

وأضافت: "إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين".

وعاهدت سرايا القدس الفقيد وكل الشهداء، أن تبقى محافظة على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين