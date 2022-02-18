منخفض جوي يؤثر على وسط وجنوب فلسطين غداً السبت

قال الراصد الجوي عبد العظيم مشتهى، إن المنطقة تتأثر بحالة عدم استقرار مع وجود منخفض جوي يكون تأثيره على وسط وجنوب فلسطين ولقطاع غزة نصيب الأسد منها.

وأضاف أن الغيوم الماطرة بدأت بالظهور مع منتصف ليلة السبت وتبدأ الأمطار بالهطول تدريجيا وتكون متواصلة من الساعة 10 صباحا حتى العشاء يوم السبت ويستمر الهطول حتى صباح الأحد.

وأشار إلى أن هذا المنخفض قد تكون الأحوال الجوية صعبة على قطاع غزة يصاحبها رياح نشطة وانخفاض على درجات الحرارة مع حدوث البرق والرعد بصورة ملحوظة ويوجد احتمال لهطول البرد.

وحذر من إمكانية غرق بعض المناطق والشوارع في مدن القطاع وخاصة غزة.

بدوره أكد الراصد الجوي ليث العلامي أن انقلاباً تاماً، سيطال الحالة الجوية غداً السبت، وانخفاض ملموس وأمطار رعدية تشمل العديد من المناطق بمشيئة الله، وتحذير من تشكل السيول.