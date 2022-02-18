عقد خيالي لـ "مبابي" من سان جيرمان للبقاء

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي، عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو، ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يدرس العرض المقدم له، والذي من شأنه أن يجعله يحصل على أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وينتهي عقد مبابي صاحب الـ23 عاما مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض المهاجم الفرنسي حتى الآن، كل عروض التجديد مع الفريق الباريسي.

ومن جهة أخرى، تقول بعض التقارير إن اللاعب الفرنسي حسم موقفه وسينتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية، بعد أن فشل الفريق الملكي في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي.

المصدر / وكالات