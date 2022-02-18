حزب الله: الطائرة "حسّان" نفذت مهمة استطلاعية فوق فلسطين المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الجمعة، مسؤوليته عن إطلاق طائرة مسيرة "حسان" فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت الحزب في تصريحٍ مقتضبٍ له، إلى أنّ "الطائرة حلقت لـ40 دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول 70 كم في فلسطين"، مُؤكداً أنّها "‏وبالرغم من كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ‏الموجودة والمتبعة". ‏

وفي وقتٍ سابق، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنّ "طائرة مسيّرة تسللت قادمة من ‎لبنان، حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة ‎الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية"، لكن جيش الاحتلال اعترف فيما بعد أنّ قواته فشلت في اسقاط الطائرة التي عادت بسلام إلى لبنان.

ودوّت صفارات الإنذار في عدّة مناطق في الجليل الأعلى، فيما سُمع دوي انفجارات في الجليل الأعلى قرب حدود لبنان والجولان المحتل، وذلك لأوّل مرّة منذ سنوات.