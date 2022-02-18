13 وفاة و2545 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم الجمعة، عن "تسجيل 13 وفاة و2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5216 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأوضحت الوزراة في التقرير الوبائي اليومي، أنّ "حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: 5 في قطاع غزة، 4 حالات نابلس، 3 حالات في طولكرم، حالة في بيت لحم".

وبيّنت أنّ "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 31، طولكرم 82، سلفيت 22، رام الله والبيرة 116، بيت لحم 53، جنين 59، الخليل 86، نابلس 74، طوباس 9، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 1063، مدينة القدس 940".

وأعلنت أنّ "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات"، لافتةً إلى أنّ "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 54، طولكرم 139، سلفيت 47، رام الله والبيرة 105، بيت لحم 84، جنين 159، الخليل 495، نابلس 273، طوباس 42، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 40، قطاع غزة 2500، مدينة القدس 1250".

وفي ختام بيانها، قالت الوزارة إنّ هناك "121 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 267 مريضًا، بينهم 43 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

المصدر / فلسطين أون لاين