الاحتلال يقمع تظاهرة تضامنية مع أهالي "الشيخ جراح" في القدس المحتلة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة، تظاهرة خرجت حاشدة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، رفضًا لاعتداءات الاحتلال على أهالي الحي.

واستدعت قوات الاحتلال فرق الخيالة لقمع المتظاهرين في الحي، فيما نصب دورياته العديد من الحواجز العسكرية لمنع المتضامنين من الوصول إلى الحي.

وتجمهر مئات المواطنين في "الشيخ جراح"، العشرات منهم جاءوا بسياراتهم الخاصة من مدينة أم الفحم؛ بعد دعوات لشد الرحال إلى الحي للتضامن مع أهله، ورفعوا أعلام فلسطين.

وأظهرت مقاطع مصورة، استعمال قوات الاحتلال، الهراوات في ضرب المتظاهرين، ونادت على المواطنين بمكبرات الصوت للابتعاد من المكان، وسط صمود وثبات المتظاهرين الذين أبدوا تحديا كبيرا في وجه قوات الاحتلال.

وصدحت حناجر المتظاهرين بهتافات غاضبة تدعو لحماية الشيخ جراح وأهله، وصد هجمات المستوطنين، والصمود في وجه الإرهاب الإسرائيلي، وعدم التراجع أمام همجية المستوطنين.



بالعنف والقوة.. قوات الاحتلال تفض تظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح pic.twitter.com/I4cJmid7Zu — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 18, 2022

واعتدت قوات الاحتلال خلال قمعها للتظاهرة على سيدة فلسطينية بالضرب، ما أدى لسقوطها على الأرض.





وفي وقتٍ سابق اليوم، أدى عشرات المقدسيين صلاة اليوم الجمعة، في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، دعمًا للأهالي وتنديدًا بمخططات الاحتلال الصهيوني التي تستهدف الحي بشكلٍ خاص.

وأدّى الأهالي والمتضامنون صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على أرواح الشهداء، وسط انتشار مُكثّف لقوات الاحتلال والمستوطنين في الحي، ورغم الحصار المحكم المفروض على الحي، تمكّن عشرات المقدسيين من الدخول إليه، وأداء الصلاة قرب منزل عائلة سالم المهددة بالتهجير القسري نهاية شباط الجاري.

وفي السياق، زار وفد دولي ضم مسؤولين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية كوكالة "أوتشا" الحقوقية الدولية ووكالة "الأونروا"، وعددٍ من الدبلوماسيين، اليوم الجمعة، حي الشيخ جراح، حيث أطلع الأهالي الوفد الدولي على معاناة الأسر المهددة بإخلاء منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية، خاصة عائلة سالم التي يتهددها خطر الإخلاء القسري مع نهاية الشهر الجاري.

واستمع الوفد خلال الزيارة، إلى تفاصيل المعاناة اليومية التي تعيشها عائلة سالم والعائلات الأخرى، في ظل التهديد بإخلائها قسرًا من منازلها وفي ظل اعتداءات واستفزازات المستوطنين اليومية تحت حماية قوات الاحتلال التي لا يقتصر دورها على حماية المعتدين، بل وتشارك في هذه الاعتداءات أيضًا.

ويتعرّض أهالي الشيخ جراح والمتضامنون معهم منذ نحو أسبوع، إلى هجمة شرسة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تتخللها اعتداءات وحشية بالضرب والدفع وإطلاق القنابل والرصاص وغاز الفلفل، ما أدى لإصابة واعتقال العشرات منهم.

هتافات المتضامنين القادمين من الداخل المحتل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة pic.twitter.com/fjUQhFDjay — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 18, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين