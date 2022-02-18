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حماس تثمن سحب مؤسسات أردنية رعايتها لنشاط تطبيعي

18 فبراير 2022 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
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حماس تثمن سحب مؤسسات أردنية رعايتها لنشاط تطبيعي

عبرت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن تقديرها لمواقف الفعاليات الشعبية والمؤسسات الإعلامية والتجارية الأردنية، الرَّافضة لمشاركة رياضيين صهاينة، في "رالي باها الدولي"، المقام على أراضي الأردن الشقيق.

 وثمّن الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصرح صحفي، سحب هذه المؤسسات لرعايتها النشاط التطبيعي "لتناقضه مع إيمان وقناعات الشعب الأردني العزيز، صاحب المواقف الأصيلة والدَّاعمة لصمود شعبنا الفلسطيني، والمدافعة عن القدس والمسجد الأقصى المبارك."

ويشارك 13 إسرائيلياً، في منافسات "باها الأردن الدولي" التي انطلقت أمس الخميس، في محافظة العقبة وصحراء وادي رم (جنوب الأردن)، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة، وبإشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا- باها".

وكان ناشطون أردنيون قد أطلقوا حملة إلكترونية، الخميس؛ لمطالبة اللجنة الأردنية لرياضة السيارات، بوقف رالي باها الدولي، باعتباره "حدثًا تطبيعياً".

وأعلنت فضائية "رؤيا" وشركة مطاعم حمادة، انسحابهما من رعاية المسابقة، مؤكدتين رفضهما للتطبيع أو المشاركة في رعاية أي فعاليات يشارك فيها متسابقون من كيان الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأردن #حركة حماس #التطبيع

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