قاسم: توجه أستراليا لتصنيف حماس "منظمة إرهابية" انحياز للاحتلال

أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الخارج، هشام قاسم، أن توجه أستراليا لتصنيف الحركة "منظمة إرهابية" يعبر عن "انحياز سافر لعدوانية الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت قاسم في تصريحات نقلها موقع حماس اليوم، أن الاحتلال يرى في كل مناهض له جهة "إرهابية"، رغم أنه "يمارس إرهاب الدولة المنظم صباح مساء، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، داخل الأراضي المحتلة وفي الشتات".

وقال إن "حماس لم تستعدِ أحداً من دول العالم، ولم تقاوم الاحتلال إلا داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يجعل أي تصنيف للحركة من قبل أستراليا على قوائم الإرهاب عملا منافيا للمنطق، ولا يستند إلى أي أدلة أو إثباتات، بل هو تبنٍّ كامل لرواية الاحتلال العدوانية".

وأوضح قاسم أن "التوجه الأسترالي ضد الحركة لن يغير من قناعتها بالاستمرار في مسيرتها بمقاومة الاحتلال، حتى تحقيق هدفها النهائي بالتحرير والعودة"، مشدداً على أن "حماس لن تنحرف بوصلتها عن هذا المسار".

المصدر / فلسطين أون لاين