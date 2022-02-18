فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفصائل: قضية الأسرى خط أحمر وثابت من الثوابت الفلسطينية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الأسرى يعتصمون داخل الأقسام بعد منعهم من أداء صلاة الجمعة

قاسم: توجه أستراليا لتصنيف حماس "منظمة إرهابية" انحياز للاحتلال

86 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

احتجاجاً على سياسات الاحتلال.. المئات يؤدون صلاة الجمعة في الشيخ جراح

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

5 وفيات و 1603 إصابة بكورونا في غزة

"المرور": إصابتان في 10 حوادث سير بغزة خلال 24 ساعة

إعلان تيك توك داخلي

الأسرى يعتصمون داخل الأقسام بعد منعهم من أداء صلاة الجمعة

18 فبراير 2022 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
...
الأسرى يرفضون إجراءات إدارة السجون العقابية بحقهم (صورة أرشيفية)

اعتصم الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم، داخل الأقسام بعد أن منعتهم إدارة السجون من أداء صلاة الجمعة.

وأفادت مؤسسات الأسرى أن الأوضاع في سجون الاحتلال تتجه لمرحلة خطيرة ودقيقة توجِب مساندة الحركة الأسيرة بقوة.

كما فرضت إدارة سجون الاحتلال عقوبات مالية على الأسرى في سجن هداريم لاعتصامهم في ساحة السجن، ورفض الإجراءات العقابية بحقهم.

 وسبق أن اعتصم مئات الأسرى في الساحات ورفضوا العودة إلى الغرف، احتجاجًا على مساس إدارة سجون الاحتلال بنظام حياتهم اليومي.

يأتي هذا التصعيدـ بعد أن تنصلت إدارة سجون الاحتلال من اتفاق مع الحركة الأسيرة الذي يقضي بإعادة منجزاتهم التي سحبت وإيقاف الخطوات العقابية التي فرضت بعد عملية "نفق الحرية".

وكانت الحركة الأسيرة أكدت أمس، أن المواجهة المباشرة والتصدي المستمر مع إدارة سجون الاحتلال مستمرة، حيث تسعى إدارة السجون لفرض إجراءات وسحب إنجازات راكمتها الحركة الوطنية الأسيرة على مدار عشرات السنين.

وقالت الحركة الأسيرة: "إن معركتنا انطلقت ولن تتوقف إلا بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية بحقنا، والتي تهدف للتنكيل بنا، والمحاولة عبثًا لكسر إرادتنا".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الأسرى #سجون الاحتلال #صلاة الجمعة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة