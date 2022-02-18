86 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

أصيب 86 مواطناً، خلال مواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال جنوب وشرق نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 86 إصابة في مواجهات ببلدتي بيتا وبيت دَجن جنوب وشرق نابلس.

وذكرت في البيان، أن طواقمها تعاملت في مواجهات جبل صَبيح ببلدة بيتا، مع 5 إصابات بالرصاص المطاطي، و57 حالة اختناق بقنابل غاز أطلقها جنود الاحتلال.

وأضافت أنها تعاملت أيضا مع إصابتين بشكل مباشر بقنبلتي غاز، و6 إصابات نتيجة سقوط على الأرض خلال ملاحقات جنود الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين.

وأشار "الهلال الأحمر" إلى أن جيش الاحتلال، أعاق وصول سيارات الإسعاف، إلى مكان المواجهات نتيجة تجريفه فجر اليوم الطرق الرئيسة.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، تشتد الجمعة، رفضا لسيطرة الاحتلال على أراض فلسطينية خاصة، تقع في جبل صبيح.

كما تشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعيا، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين