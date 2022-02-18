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بالصور الفصائل: قضية الأسرى خط أحمر وثابت من الثوابت الفلسطينية

18 فبراير 2022 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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جانب من المؤتمر الصحفي للفصائل بغزة (تصوير: محمود قاسم)

أكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي، اليوم الجمعة، أن قضية الأسرى خط أحمر وثابت من الثوابت الفلسطينية لا تختلف عن قضية القدس واللاجئين، مشددة على أنها لن تتركهم وحدهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل، عقب أداء صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة؛ وذلك دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها إدارة السجون عليهم.

وأدت المئات من المواطنين صلاة الجمعة، تلبية لدعوة من حركة حماس وجمعية واعد للأسرى والمحررين، بمشاركة حشد من الأسرى المحررين ولفيف من قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي.

ودعت الفصائل خلال المؤتمر، إلى تفعيل كل الطرق والوسائل لمساندة الأسرى، مشددة على أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

وأضافت: "معركة الأسرى هي معركة الكل الفلسطيني ويجب على الجميع نصرتهم. وأعربت الفصائل الفلسطينية، عن خشيتها أن يرتقي مزيد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي من الاحتلال".

 وقالت إن سياسة الاحتلال العنصرية لن تخدع أسرانا، مطالبة بوحدة الصف في الميدان وتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الأسرى #الفصائل الفلسطينية

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