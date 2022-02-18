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بالصور عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

18 فبراير 2022 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وتشديداتها منذ ساعات الفجر، لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن حوالي 65 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى، رغم انتشار قوات الاحتلال، وتضييقها على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

وعرقلت عناصر من قوات وشرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم لأبوابه.

واحتجزت شرطة الاحتلال المئات من أهالي الضفة الغربية قرب حاجز نعلين شمال غرب مدينة رام الله، ومنعتهم من التوجه للمسجد الأقصى لأداء الصلاة والرباط فيه.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #صلاة الجمعة

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