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5 وفيات و 1603 إصابة بكورونا في غزة

18 فبراير 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، عن تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا، و1603 إصابات جديدة في القطاع، بعد إجراء 3044 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية بقطاع غزة، تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 1866 وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت إلى تسجيل 1603 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 240458 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 30884.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 196 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 107 حالات.

ولفتت إلى تعافي 2500 حالة جديدة من مصابي كورونا، ليرتفع اجمالي المتعافين 207708 حالة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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