لمشاركة 13 إسرائيلياً.. (BDS) تطالب بإلغاء رالي "باها الأردن"

نددت "حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بمشاركة 13 إسرائيليا في رالي "باها الأردن" للسيارات، الذي انطلق أمس الخميس، مطالبة بإلغائه.

ودعت الحركة، في بيان صحفي، المشاركين في السباق إلى الانسحاب، مستنكرة رعاية مجموعة من المؤسسات الرالي.

وقالت: "نرفض نحن الشعوب العربية الحرة التطبيع والتعاون مع الاحتلال بأي شكل، وندين استضافة 13 مشاركا إسرائيليا بين متسابق ومساعد".

وطالبت الحركة بـ"إلغاء السباق، ومقاطعة المتسابقين الإسرائيليين، وانسحاب المشاركين العرب؛ رفضا لوجود المتسابقين الإسرائيليين، وتأييدا للقضية الفلسطينية، واحتراما لتاريخ المتسابقين الرياضيين".

وكان ناشطون أردنيون قد أطلقوا حملة إلكترونية، الخميس؛ لمطالبة اللجنة الأردنية لرياضة السيارات، بوقف رالي باها الدولي، باعتباره "حدثًا تطبيعياً".

وأعلنت فضائية "رؤيا" وشركة مطاعم حمادة، انسحابهما من رعاية المسابقة، مؤكدتين رفضهما للتطبيع أو المشاركة في رعاية أي فعاليات يشارك فيها متسابقون من كيان الاحتلال.

ودعت كتل طلابية في الجامعات الأردنية لمقاطعة الرالي التطبيعي، وانسحاب المشاركين العرب منه؛ "احتراماً لدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني".

وانطلقت أمس، منافسات "باها الأردن الدولي" في محافظة العقبة وصحراء وادي رم (جنوب الأردن)، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة، وبإشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا- باها"

المصدر / وكالات