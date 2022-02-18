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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

18 فبراير 2022 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، صباح اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب أداء المواطنين صلاة الفجر بالقرب من جبل صبيح، وذلك للتصدي لمسيرة استفزازية للمستوطنين في المنطقة صباح اليوم.

وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة كرم نمر بمحيط جبل صبيح، وقامت بعمليات تجريف وتخريب وحفر الطرق المؤدية للجبل، وأغلقتها بالسواتر الترابية من أجل منع وصول الشبان إلى قمة الجبل حيث تتواجد البؤرة الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #بيتا #مواجهات #جبل صبيح

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